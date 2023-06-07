О том, что в Киеве, к подавляющему большинству укрытий, попросту отсутствует полноценный доступ, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в Telegram-канале Александра Камышина, являющегося министром по вопросам стратегических отраслей промышленности, и одновременно назначенного правительством ответственным за инспекцию состояния убежищ.

По словам Камышина, по состоянию на среду, 7-е июня, проверено 3 382 объекта — это 73 процента от общего фонда укрытий столицы: 35 процентов от проинспектированных вовсе не пригодны для эксплуатации, а еще 65 процентов — технически подходят.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности подчеркнул:

Техническая пригодность укрытий, с одной стороны, дает нам надежду, что приведение их в порядок, предоставит нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям, так и остается значительным. В целом, результаты ревизии пока неутешительны.

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