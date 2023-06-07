О том, что за последние 24-е часа, ВС РФ неоднократно накрывали огнем населенные пункты Донецкой области по 4-м направлениям, забрав жизни у 2-х мирных жителей этого региона, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы местной ОВА Павла Кириленко.

В Волновахском районе был обстрелян населенный пункт Шевченко в Комарской общине – здесь обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. На Донецком направлении 7 раз путинская армия наносила удары по Кураховской общине: огонь велся по Курахово, Кураховке, Острому и Островскому. Также, единичные атаки фиксировались на территории Очеретинской общины, а по Авдеевке, этим утром, оккупанты запустили несколько ракет.

Из-за вражеских обстрелов Горловского направления, погиб мирный житель Северного Торецкой общины: в этой местности повреждены 5 домов. Кроме того, разрушено многоэтажное жилое здание в Часовоярской общине и частное домовладение в Никифоровке Соледарской общины.

Еще один украинец погиб в Торском в Лиманской общине, и уничтожен дом в Звановке.

Ранее мы писали о том, что представитель Сил обороны рассказал, как россияне пытаются любой ценой захватить Марьинку.