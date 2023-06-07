О том, какие сроки даются бытовым потребителям Украины на допуск к исполнению проверочных процедур, и чем грозит их невыполнение, пишет «НБН», основываясь на поправках к постановлению «Некоторые вопросы поверки законодательно регулируемых средств измерительной техники в условиях военного и чрезвычайного положения», опубликованному на официальной странице Кабинета министров Украины.

В соответствии с документом Кабмина, украинцы обязаны в течение 3-х месяцев после завершения отопительного периода, то есть до середины июля текущего года, допустить специалистов компаний, поставляющих коммунальные услуги, к поверке счетчиков воды/природного газа/электроэнергии/тепла. Поверка этих измерительных приборов включает: проверку, маркировку и выдачу документов относительно поверки счетчиков, подтверждающих, что данные устройства соответствует нормам. Отметим, что поверка проводится не на месте установки прибора, а исключительно в спецпомещениях «коммунальщиков».

Кроме того, следует учесть, что если поверка не будет осуществлена, то поставщик услуг имеет право на начисление оплаты по определенным нормативам (по числу прописанных в домовладении), а не по фактическому потреблению ресурса, что может обойтись несколько накладнее.

Также, вышеописанные требования, распространяются на всю территорию Украины, за исключением временно оккупированных населенных пунктов, или тех регионов, где проходят боевые действия.

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