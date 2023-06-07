О том, что Вашингтон располагает достаточной суммой для пролонгации выделения финпомощи Киеву до завершения текущего финансового года, то есть до прихода осени, пишет «НБН», ссылаясь на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джона Кирби, опубликованное в «Европейской правде».

По словам Кирби, США готово поддерживать Украину и все операции ВСУ «до конца текущего финансового года», однако, если Госдеп ощутит дефицит средств, за дополнительными деньгами необходимо будет обратиться к Конгрессу.

Ранее наш информационный портал писал о том, почему правительство США не поддерживает полного прекращения боевых действий между Украиной и Россией.