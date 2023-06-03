Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на онлайн-брифинг координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Кирби рассказал о том, что Соединенные Штаты поддерживают любую идею, любой страны касательно мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией, но все же выступает против прекращения огня. Он объяснил это тем, что прекращение огня между Украиной и Россией будет означать, что конфликт заморожен и тем самым легитимизируют российскую оккупацию. Кроме того, Путин за это время сможет установить больше контроля на этой территории.

«Мы поддержим усилия любой страны, если они помогут найти путь к прочному миру, который соответствует принципам Устава ООН. Но мы не можем поддержать и не будем поддерживать призывы к прекращению огня, которые просто заморозят существующие линии разграничения, легитимизируют захват Россией территорий, и позволят Путину усилить контроль над регионами, которые он уже захватил», – отметил Кирби.

По его словам можно понять, что прекращение огня в боевых действиях между Украиной и Россией поможет оккупантам, так как те смогут отдохнуть, пополнить запасы и подготовится к дальнейшим боям.

Стоит упомянуть, что ранее Джон Кирби высказался об атаке БПЛА на Кремль.