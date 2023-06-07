О том, что ВС РФ вынужденно расположились на крышах домов местных жителей, поскольку не в состоянии своевременно эвакуироваться из Херсонского региона по причине подрыва Каховской ГЭС, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «24-канал».

По словам Гуменюк, разлив воды оттеснил позиции оккупантов на расстояние от 5 до 15 метров вглубь тыла: ВС РФ пришлось срочно перенести свои укрепления, переместить технику и подразделения. Кроме того, некоторая бронетехника, как и люди, остались под массой «большой водой», так как оккупанты не доверяют друг другу, и заранее не предупредили относительно своих коварных планов прочие подразделения.

Также, из-за огромной площади разлива, расстояние между берегами существенно увеличилось, и поскольку плавсредств на Левобережье Днепра оказалось недостаточно, силы противника даже «не могут эвакуировать сами себя, вывезти свои же подразделения, которые остались на крышах домов».

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский рассказал, повлияют ли преступные действия российских войск по подрыву Каховской ГЕС на деоккупацию украинской территории.