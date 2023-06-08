О том, что не только на территории временно захваченного города Токмак в Запорожской области, но и в селе Мирное этого же региона, в течение нескольких дней, прогремело несколько взрывов, пишет «НБН», ссылаясь на картографические данные, опубликованные в Telegram-канале городского главы Мелитополя Ивана Федорова.

По словам Федорова, погодные условия для путинской армии на Запорожском направлении несколько не задались — в пока оккупированном Токмаке, наблюдаются действительно «жаркие летние дни и ночи». В частности, за последние 2-е суток, «взрывоопасно и горячо» было поблизости от захваченных противников автотранспортного предприятия, сервисного центра МВД Украины и ЖД-вокзала.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что «бавовна» не утихает:

Не спалось оккупантам и сегодня до 2-х часов ночи.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Мелитополь массово завозятся отряды шпионов, обученных российскими спецслужбами.