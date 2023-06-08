О том, что согласно предварительной информации, в зоне подтопления оказалось несколько десятков населенных пунктов по правую сторону реки Днепр, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канала Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Как стало известно, на Правобережье Днепра подтоплены 20 населенных пунктов, в которых суммарно расположены 2 629 домовладений. Кроме того, по состоянию на 8-мь часов утра этого четверга, 8-го июня, успешно эвакуировали 1 995 человек, включая 103 несовершеннолетних. Также, проведены спасательные операции в отношении 334 человек (из них – 15 детей), а еще 168 украинцам оказали необходимую психологическую помощь.

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