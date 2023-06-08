О том, что из-за затрудненного водоснабжение, вследствие полного уничтожения Каховской гидроэлектростанции, существенно активизируется паника во временно захваченном Крыму, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшего в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, на фоне усложнившегося водоснабжения, все больше проявляются панические настроения, вызванные пониманием того, что Крым по-прежнему остается приоритетным для Сил обороны — защитники Украины не откажутся от проведения освободительной операции по данному направлению.

Впрочем, излишне критического изменения поведения у врага пока нет, но появилось понимание — эта катастрофа значительно отразится на дальнейшем обустройстве их быта.

Ранее мы писали о том, что ВС РФ не были готовы к таким последствиям подрыва Каховской гидроэлектростанции, в результате чего понесли потери в живой силе, вооружении и технике.