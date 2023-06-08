О том, что государства-члены данного оборонного блока, не станут вводить войска на нашу территорию до полной деоккупации Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, прозвучавшее в программе «Завтрак с 1+1».

По словам Кулебы, до самого окончания «вооруженного конфликта» на нашей территории, никакие иностранные государства не будут вводить собственные войска в Украину, поскольку и Киев этого тоже не просит. Министр иностранных дел Украины подчеркнул иной взгляд на ситуацию:

Мы говорим — дайте оружие.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Подоляк ответил Пескову на его заявление о членстве Украины в НАТО.