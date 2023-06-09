О том, что сейчас украинцам, вынужденно оказавшимся за границей, разрешили направлять заявки относительно назначения/восстановления перечисления пенсионных выплат, и это можно осуществить в дистанционном формате, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В честности, чтобы оформить получение пенсии за границей, украинцам следует отослать заявления по назначению/возобновлению выплаты пособия с помощью почты, направив подобный запрос в любое территориальное отделение ПФУ, вне зависимости от официального места прописки. Такая норма действует исключительно во время военного положения в Украине, а также на протяжении 3-х последующих месяцев после его отмены. Минреинтеграции разместило инфографику, с соответствующим перечнем документации, необходимой для назначения/возобновления выплат:

Ранее мы писали о том, когда украинцам лучше обратиться за назначением пенсионного пособия для максимального размера выплат.