О том, что Кабмине вернули обязательные поверки счетчиков, которые ранее отменяли на период действия военного положения, и потому следует знать, на кого возлагаются все расходы, связанные с проведением данных проверок, пишет «НБН», ссылаясь на «ГазПравду».

В соответствии с постановлением правительства, поверки учетных устройств расхода «голубого топлива» нужно осуществить в течение 3-х месяцев после окончания отопительного сезона, а компания-поставщик услуг обязана сообщить бытовому потребителю о проверке счетчика не позднее, чем за 1 месяц: если компания пропустила указанный срок, то «платежки» продолжат формироваться по фактическим показателям, а не по нижеуказанным соцнормам:

Отметим, что весь комплекс поверки газовых счетчиков — демонтаж/транспортировка/установка/техобслуживание/ремонт, проводится за счет областных газораспределяющих компаний, вне зависимости от того, кто является владельцем устройства: облгаз или потребитель.

Ранее мы писали о том, сколько украинцы будут платить за газ в этом июне.