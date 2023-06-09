О том, что защитники нашей страны проводят разведку боем, подобным методом отыскивая ослабленные участки в оборонных позициях ВС РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона, пишет «НБН», ссылаясь на сообщение спикера Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерия Шершня, прозвучавшее в эфире YouTube-канала «Радіо Свобода».

Как отмечает Шершень, на Запорожской линии соприкосновения, российские оккупационные силы активно обороняются, стараясь не допустить передвижения подразделений ВСУ, — противник вынужден совершать определенные перегруппировки, усиливаясь для того, чтобы совершать контрнаступательные мероприятия, «ибо у врага есть утраченные позиции» в зонах, прилегающих к населенному пункту Великая Новоселка.

Именно в прифронтовом Великоновоселковском районе сейчас активно ведутся «бои местного значения» — защитники осуществляют оборонительную операцию на Таврическом направлении, некоторое время интенсивно прощупывая «слабые места, делают контрвыпады, разведку».

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