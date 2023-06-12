О том, что температурные показатели на протяжении будних дней этой недели, немного сместятся ближе к летней норме, несмотря на облачность, из-за которой воздух в дневное время будет прогреваться не так активно, пишет «НБН», ссылаясь на обзор погоды, сделанный синоптиком Игорем Кибальчичем, и опубликованный на METEOPROG.

Завтра, 13-го июня, дожди пройдут над западными и южными областями, а в остальных регионах Украины — без значительных осадков. Ветер — с северо-восточных направлений, силой от 5 до 10 метров в секунду. Температура: в ночь на вторник в западных областях будет колебаться от +5 до +10, а на остальной территории — от +11 до +17 градусов по Цельсию; в светлое время суток — от +15 до +20 градусов по Цельсию, и только в центре и на юге — от +22 до +27 градусов по Цельсию.

В среду, 14-го июня, дожди прольются над западной, южной и восточной частью нашей страны, а в центре и на севере — в основном без осадков, с северо-восточным ветром, силой от 5 до 10 метров в секунду. Температурные показатели: ночью — от +10 до +16 градусов по Цельсию, а днем — от +21 до +26 градусов по Цельсию.

В четверг, 15-го июня, в Украине ожидаются дождливые и облачные метеоусловия в большинстве областей. Ветер — с северо-востока, силой от 5 до 10 метров в секунду. Температурные показатели: ночью — от +12 до +18 градусов по Цельсию, а днем — от +24 до +29 градусов по Цельсию.

В пятницу, 16-го июня, существенных осадков не предвидится, но днем на западе и кое-где на востоке — кратковременные дожди (в западной части — с грозами, градом и шквальными порывами ветра, силой от 15 до 20 метров в секунду). Температурные показатели: ночью — от +13 до +18 градусов по Цельсию, а днем — от +25 до +30 градусов по Цельсию.

Ранее мы писали о том, как в этом месяце могут подешеветь продукты питания, входящие в «борщевой набор».