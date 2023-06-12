О том, что отправлять на службу в армию можно не всех указанных украинцев, поскольку у определенных лиц имеется право на отсрочку на законных основаниях, но следует выполнить некоторые условия, пишет «НБН», ссылаясь на консультацию юриста «Юридической сотни» Марии Звягинцевой, опубликованную в New Voice.

В частности, если инвалидам, или лицам, располагающим правом «брони», все же выписывают повестку относительно уточнения данных, то этот документ невозможно обжаловать в судебном порядке, и гражданину следует посетить ТЦК и СП согласно указанному времени, предоставив документацию, подтверждающую, что у него есть отсрочка/бронирование/он является особой с инвалидностью, которых строго запрещено мобилизовать принудительно или как-то иначе.

Ранее наш информационный портал писал о том, нужно ли переселенцам становиться на воинский учет после переезда.