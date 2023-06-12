О том, что в нашей стране инициировали проведение масштабной проверки ранее внесенной информации, касающейся любых получателях соцвыплат, включая пенсионеров, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Проверка сведений о получателях запущена при участии Министерства финансов Украины и Пенсионного Фонда, и под эту верификацию подпадают персональные данные пенсионеров, такие, как: ФИО, даты рождения, идентификационные номера налогоплательщиков, серии/номера паспортов, ID-карт, прочих документов, удостоверяющих личность.

Прекратить начислять/осуществлять госвыплаты вследствие результатов проверки могут, если:

пособие назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные;

пенсионер проживает за границей (если такое не предусматривается международными договоренностями);

получатель умер.

Таким образом, всех застрахованных лиц обязали своевременно сообщать в органы ПФУ касательно изменений данных, вносимых в персональную учетную карточку в систему персонифицированного учета/госреестр общеобязательного государственного соцстрахования или выезде за пределы Украины, не исключая обстоятельства, вызывающие изменения в статусе (в течение 10-ти дней с момента их возникновения).

Ранее мы писали о том, как возобновить выплату пенсии, если выехали за границу.