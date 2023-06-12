О том, что по мнению РФ, сейчас боестолкновения проходят исключительно в так называемых «серых зонах», то есть отступление путинской армии якобы является эффективной операцией, так как оккупанты перегруппировывают свои подразделения на заранее «подготовленные рубежи», пишет «НБН», ссылаясь на материал аналитиков Института по изучению войны.

В ISW подчеркнули — украинские войска постоянно публикуют визуальные доказательства своего продвижения в западных частях Донецкой и Запорожской областей, при этом, аналогичные свидетельства иногда попадаются и на российских пропагандистских ресурсах, которые пытаются снизить информационный эффект от успехов Украины: «рупоры Кремля» называют продвижение ВСУ сквозь российскую оборону не более, чем захватом «спорных» зон на линии соприкосновения, стараясь таким образом приуменьшить достижения защитников.

Ранее мы писали о том, что ВСУ опубликовали видео с освобождением населенного пункта на Донетчине.