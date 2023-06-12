О том, что вскоре рассчитывать проценты на потребительские займы, но только в период действия военного положения, определенным категориям украинцев станут иначе, поскольку новыми поправками вносятся изменения в текущие нормы законодательства относительно потребительского кредитования, пишет «НБН», ссылаясь на одобренный проект № 9051, обнародованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Указывается, что основная цель данного законопроекта — комплексное решение проблематики по начислению чрезмерных и непропорционально больших процентов на кредиты потребителей, которые живут/ранее проживали в населенных пунктах, где ведутся/велись боевые действия, или же на временно оккупированных территориях Украины. Таким образом, во время военного положения, включая и 30-ти дневный срок после его отмены, будет введена обязательная реструктуризация кредитных обязательств указанных граждан Украины, если такие долги не обеспечены залогом.

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