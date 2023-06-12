О том, что в правительстве запланировали некоторое упрощение процедуры, с помощью которой украинцы смогут оформить соцпомощь на оплату коммунальных услуг, и теперь будет достаточно небольшого заявления, включающего определенную информацию для получения таких средств от государства, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Оксаны Жолнович, прозвучавшее во время эфира телемарафона на YouTube-канале «ТелеканалРада».

По словам Жолнович, вскоре потенциальным получателям субсидий будет достаточно направить краткую заявку и сведения относительно состава семьи, что позволит получить средства из госбюджета, а социальное ведомство станет в самостоятельном порядке вносить всю необходимую информацию, поскольку у ПФУ уже есть надлежащие аккаунты/личные кабинеты для всех поставщиков услуг, исключающие вписывание деталей о «коммуналке». Таким образом, в Минсоцполитики сами соберут адреса поставщиков с сопутствующими данными, касающимися субсидиантов.

Ранее мы писали о том, что нужно знать, чтобы не потерять субсидии в неотопительный сезон.