О том, как на Запорожском фронтовом участке, артиллеристами ВСУ была нейтрализована тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек», пишет «НБН», ссылаясь на захватывающее видео, опубликованное YouTube-каналом «Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України».

Как стало известно, бойцами воздушной разведки гаубичного артиллерийского дивизиона 3-й бригады оперативного назначения «Спартан», с помощью БПЛА была выявлена эта российская ТОС, после чего на данную систему навели артиллерию 47-й отдельной мехбригады. Таким образом, благодаря слаженным действиям Нацгвардии и ВСУ и была полностью «утилизирована» указанная тяжелая огнеметная система залпового огня.

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