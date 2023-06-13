О том, что можно рассмотреть на детальном видеосвидетельстве, транслирующемся из села Макаровка в Донецкой области, недавно полностью «зачищенного» от присутствия путинской армии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского.

В частности, морские пехотинцы из Одессы не прекращают «выдавливать» захватчиков с украинской земли, и на этот раз бойцы находились в авангарде при деоккупации села Макаровка на Донетчине. Вследствие успешной освободительной операции, часть личного состава ВС РФ была ликвидирована, несколько человек взято в плен, а еще часть — попросту сбежала.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минобороны сообщали об освобождении еще одного населенного пункта в Донецкой области.