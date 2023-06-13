О том, что в акваторию Черного моря, по состоянию на 1-й час дня вторника, на боевое дежурство вышло несколько российских кораблей, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Facebook-аккаунте Военно-морских сил ВСУ.

В частности, в Черном сейчас — 2-а российских корабля, в Азовском — 1-н, а в Средиземном море — не менее 8-ми вражеских кораблей, при этом, ни одного носителя крылатых «Калибров» среди указанных боевых плавсредств противника нет.

Однако, следует учесть — уровень ракетной угрозы сохраняется достаточно высоким, поскольку оккупанты выискивают тактику по максимальному истощению не только Сил обороны, но и гражданского населения Украины, пытаясь применять разнообразное вооружение и комбинировать методы поражения.

Ранее мы писали о том, что 13-го июня оккупанты снова обстреляли Кривой Рог, попав, в том числе и по 5-этажному жилому дому.