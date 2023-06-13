О том, почему российская «элита» намеревается попросить у Владимира Путина до конца текущего года начать мирные переговоры с Киевом, при условии сохранения уже оккупированных территорий под контролем Москвы, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

Как утверждают в издании, политическая и деловая «элита» уже устала от войны, и желает, чтобы вторжение РФ в Украину поскорее прекратилось, но отдельной оговорки стоит то, что вся эта «верхушка» сама не верит, что Путин в действительность намерен вывести свои войска из нашей страны. Отметим, что на такие негативные настроения миллиардеров и топ-чиновников, существенно повлияли удары неизвестных БПЛА по Москве, то есть ранние ощущения относительно обеспечения кремлевским тираном гарантий хоть какой-то безопасности, увы, исчезают, с учетом того, что военные действия уже начались и на территории самого государства-террориста — в Белгородской области.

Кроме того, на данный момент даже «патриоты», позиционирующие себя ярыми сторонниками войны в Украине, полагают, что идеальным ее завершением станет сохранение захваченных территорий, и это в лучшем случае, так как «элита» уже «не видит света в конце туннеля — она пессимистично смотрит в будущее», ожидая одного: на протяжении десятков лет, все они будут находиться в изоляции от международного сообщества, а финансовая зависимость от действий Кремля продолжит неуклонно расти.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко заявил — они совместно с Путиным хотят снова начать переговоры с Украиной.