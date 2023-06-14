О том, что защитниками Украины, поблизости от населенного пункта Сватово в Луганской области, был уничтожен так называемый «аэродром», с которого захватчики запускали свои дроны-камикадзе, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

По словам Лысогора, предварительно на Сватовско-Купянском направлении выявили, а потом и полностью «отутюжили» место, с которого ВС РФ запускали свои БПЛА на территорию Украины. В частности, операцию удалась благодаря четкой и меткой работе воинов роты ударных БПЛА «Ахиллес» 92-й ОМБр, использовавших для этих целей «птички» Mavic-3 и Mavic-3T от «UNITED24».

Ранее наш информационный портал писал о том, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал на подробном видео, как снайперы ССО ВСУ эффектно ликвидируют оккупантов.