О том, почему оккупанты были вынуждены сократить темпы атак на южные регионы Украины, и пытаются перейти к ударам по тыловым областям, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, активность обстрелов РФ несколько упала, так как захватчикам пришлось переносить собственные позиции подальше от линии соприкосновения с ВСУ, чтобы обустроиться на иных, более безопасных рубежах. В частности, за сегодня зафиксировано лишь 38 атак, тогда как ранее оккупанты наносили от 50 до 70 ударов/ежедневно. Впрочем, враги стали применять максимально мощные боеприпасы, наносящие гораздо большие разрушения.

Кроме того, спикер Сил обороны юга подчеркнула:

Мы можем видеть, что активность вражеских более дальних атак направлена как раз на те тыловые регионы, которые, по пониманию врага, должны быть зоной поставки ресурсов для линии фронта.

Ранее мы писали о том, как экс-сотрудник ФСБ Гиркин прокомментировал контрнаступление ВСУ.