О том, что для киевского художественного лицея «Смена», с помощью системы «Prozorro», с целью обустройства укрытия, была куплена не только электрическая сковорода за внушительную сумму, но и еще один дорогостоящий предмет из категории «кухонной утвари», которые уже отгрузили покупателю в декабре 2022-го года, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Facebook-аккаунте главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции Леонида Емеца.

В частности, речь идет о «суперэлектрической сковороде с тачскрином» Rational IVarioPro, ценой без скидки в 719 505 гривен/штука, что даже для ресторана с «мишленовскими звездами» является явным перебором, и абсолютно не подходит для укрытия в Днепровском районе. Отметим, что мощность подобной сковородки составляет 21 кВт-часов, и только за снабжение электричеством, будет необходимо заплатить от 400 000 гривен/ежегодно. Кроме того, для обустройства этого же бомбоубежища, закуплен паровой конвектомат Rational iCombi Pro, но лишь немного дешевле — 474 300 гривен.

Емец подчеркнул:

Серьезно? Сковородка — способная на одной плоскости на разных температурах готовить по запрограммированным рецептам самые изысканные деликатесы, реально нужна в укрытии 2022-го года?????? И это мы так по верхам, просто посмотрели «прозрачно». Хотя есть аудиторские службы, которые должны это делать за деньги, и на постоянной основе.

Ранее мы писали о том, к скольким укрытиям в Киеве есть свободный доступ.