О том, что Вашингтон не располагает каким-либо существенными подтверждениями, свидетельствующими о подобном уничтожении американской техники, пишет «НБН», ссылаясь на заявление зампредставителя Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Сингх, США продолжат пристально наблюдать за размещением таких видео, однако уже сейчас не могут делать выводы из указанных отчетов, по крайней мере, исходя из тех материалов, «которые публикуют россияне». Кроме того, представитель американского оборонного ведомства подчеркнула — выделяя военную помощь нашей стране, допускалась возможность потерь техники, которых «во время войны избежать невозможно».

Ранее наш информационный портал писал о том, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный рассказал главе Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов Америки Марку Милли о ситуации на фронте.