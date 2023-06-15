О том, что в Украине намерены консолидировать несколько разновидностей соцвыплат в единый пакет финпомощи, одновременно проверив обоснованность начислений средств, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства социальной политики Оксаны Жолнович, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

В частности, все такие изменения — следствие разработки так называемого «Социального кодекса». Предполагается, что после вступления этого документа в силу, все 34-ре программы с различными соцвыплатами, дробящиеся «на подвиды и подвыплаты», настолько малые, что не решающие никаких значительных проблем, вскоре переформируют. По словам Жолнович, в социальном ведомстве предлагают уйти от действующего механизма, унифицировав всю финпомощь, связанную с бедностью, таким образом объединив несколько пособий в одну универсальную выплату, которую станут начислять лишь в соответствии с определенными критериями.

Отметим, что введение некоторой оптимизации и упрощения порядка выплат социальных пособий, ожидается уже до завершения текущего года, а с 2024-го года, финпомощь будут выплачивать по-новому.

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