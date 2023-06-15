О том, что с прошлого месяца, исполнителям дали законное право на блокировку счетов украинцев-должников, вне зависимости от размера просроченного финансового обязательства, будь-то «коммуналка», кредит, невыплаченный штраф или алименты, и как лучше проверить, станут ли арестовывать средства после соответствующего решения суда, пишет «НБН», ссылаясь на «Единый реестр должников» Минюста Украины.

В частности, первым делом стоит свериться с информацией о себе, указав в «Едином реестре должников» собственные ФИО/дату рождения/номер учетной карты налогоплательщика. Если информация на этом официальном интернет-ресурсе отсутствует, можно зайти в раздел «Исполнительные производства» в своем аккаунте госприложения «Дія»: здесь доступны сведения о том, кто принял к выполнению решение относительно взыскания вашего долга, а также контакты исполнителя. Отметим, что допускается обращение должника к назначенному исполнителю касательно снятия ареста с определенной суммы, но в размере не более 2-х «минималок» — 13 400 гривен, а остальное придется выплатить истцу.

Ранее мы писали о том, как должники могут быстро разблокировать свои арестованные средства на счетах.