О том, что в нашей стране ожидается очередное глобальное повышение тарифов, на этот раз на воду, пишет «НБН», ссылаясь на документ, опубликованный на официальной странице Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, с 14-го июня, в НКРЭКУ планируют разрешить поднятие тарифов почти всем 35-ти городским водоканалам, еще, как минимум, на 20 процентов, за исключением поставщиков услуг в Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

Например, обновленные тарифы на водоснабжение/водоотвод будут разниться для каждой водоснабжающей компании, и для некоторых городов, станут выглядеть нижеуказанным образом:

в Одессе — 44,86 гривны/один кубометр, вместо нынешних 35,15 гривны/один кубометр;

в Луцке — 32,24 гривны/один кубометр, вместо нынешних 28,41 гривны/один кубометр;

в Днепре — 38,79 гривны/один кубометр, вместо нынешних 31,36 гривны/один кубометр;

в Киеве — 40,46 гривны/один кубометр, вместо нынешних 30,38 гривны/один кубометр.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине могут второй раз за 2023-й год поднять тарифы на электричество.