О том, что вследствие недавней замены «пригожинцев» на части регулярной путинской армии на Бахмутском направлении, несколько уменьшилось число боев, но усилились артиллерийские обстрелы и применение врагом авиации, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Национальной гвардии Украины Руслана Музычука, прозвучавшее в эфире «Единых новостей» на YouTube-канале «ТСН».

По словам Музычука, в последние дни инициатива остается за Силами обороны Украины, поскольку после замены «вагнеровцев» на регулярные подразделения ВС РФ, оккупанты стали иначе использовать свою «живую силу»: ранее у захватчиков было больше бойцов, а сейчас, из-за подобной «перегруппировки», количество боевых соприкосновений опустилось до единичных, но существенно выросло количество артиллерийских атак и использований авиасоставляющей.

Ранее мы писали о том, что Сырский показал, как наши снайперы ликвидируют оккупантов на Бахмутском направлении.