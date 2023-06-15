О том, что Вильнюс запланировал выделение 6 миллионов евро на укрепление весьма важной оборонной структуры Украины, и общая сумма, учитывая участие и других европейских стран, превысит 100 миллионов евро, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, опубликованное в Delfi.

В частности, Литва, Великобритания, Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Исландия обязуются «проспонсировать» закупку ПВО для нашей страны на 107,5 миллиона евро. Ожидается, что данные средства противовоздушной обороны, приобретенные 7-ю странами, позволят значительно усилить способность Украины в защите критически важных объектов инфраструктуры, мирного населения и военнослужащих.

Ранее наш информационный портал писал о том, что генсек НАТО Столтенберг рассказал, чего именно стоит ожидать Украине от саммита в Вильнюсе.