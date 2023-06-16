О том, что из-за ракетного обстрела, совершенного страной-агрессором сегодня днем, в одном из районов Киевской области фактически уничтожено несколько частных домов, но и это еще не все трагические последствия, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале начальника Главного управления Нацполиции по Киевской области Андрея Небитова.

По словам Небитова, в результате российской ракетной атаки по одному из районов Киевщины, разрушены частные дома: вследствие начавшегося пожара и взрывов, появились пострадавшие среди мирного населения. Также, на месте данного инцидента, работают правоохранители, группа медиков и специалисты-спасатели.

Ранее наш информационный портал писал о том, что сегодняшняя воздушная тревога вызвана массовыми пусками крылатых «Калибров» с российских кораблей, находящихся в акватории Черного моря.