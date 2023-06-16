О том, что в прошлом месяце инфляция снизилась до 15,3 процента в соответствии с годовым исчислением, вызвав незначительное падение потребительских цен, но указанное инфляционное давление по-прежнему останется на достаточно высоком уровне по дополнительным причинам, и это снова отразится на стоимости различных товаров и услуг, пишет «НБН», ссылаясь на материал, опубликованный на официальной странице Национального Банка Украины.

По мнению экспертов банка-регулятора, процесс сокращение темпов инфляции будет не таким стремительным, как прогнозировалось ранее, и такая динамика связана с исчерпанием эффекта базы сравнения/поднятием некоторых тарифов на ЖКУ/переходом на довоенные налоговые ставки на рынке автогорючего. Однако основной негативный фактор — последствия от подрыва Каховской ГЭС и затопления близлежащих регионов: разрушение плотины вызовет дополнительный вклад в инфляцию, на уровне до 0,3 процентных пункта из-за усложнения функционирования ряда предприятий и частичной потерей урожая, прежде всего овощной продукции.

Ранее мы писали о том, что в НБУ оценили финансовую ситуацию, и определились с тем, как будет изменяться индекс инфляции в Украине на протяжении оставшихся месяцев 2023-го года.