О том, что ВСУ пока не приступили к настоящему масштабному контрнаступлению, а только формируют условия, предусматривающие ожидаемый успех данной операции, пишет «НБН», ссылаясь на отчет, опубликованный 15-го июня на официальной странице американского Института изучения войны (ISW).

В соответствии с информацией аналитиков, защитники нашей страны уже добились предварительных положительных результатов на разных направлениях, что лишний раз указывает на один четкий момент — ВСУ проводят глобальную подготовку к исполнению более расширенных целей.

Отметим, что согласно сведением, предоставленным спикером ВСУ Александром Штапуном, части ВСУ результативно очистили от оккупантов северо и северо-западные направления под городом Бахмут в Донецкой области. При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов подчеркнул — на Запорожском направлении, ВСУ около села Малая Токмачка продвинулись, как минимум, на 3-и километра, освободив 7-мь населенных пунктов на данном фронтовом участке, всего за несколько дней.

Ранее мы писали о том, что оккупанты подтянули к границам Украины наземные комплексы с дальнобойными ракетами Х-35.