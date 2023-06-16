О том, что в ближайшее время, как на web-портале, так и в госприложении «Дія», появится важный сервис, позволяющий автоматически аннулировать предпринимательскую деятельность, буквально в несколько «кликов», то есть закрыть бизнес можно будет всего за несколько секунд, а сейчас пока только началось beta-тестирование данной услуги, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства цифровой трансформации Украины.

Указанный функционал поможет ФЛП, которые намерены сменить форму собственности/ прекратить предпринимательскую деятельность, и вскоре не нужно будет заполнять заявки вручную, а затем ожидать, когда ее обработает регистратор: вся информация сразу подтянется из госреестра, что сократит влияние человеческого фактора, тем самым, не допустив какие-либо ошибки в заявлении. Таким образом, физлицу-предпринимателю останется лишь свериться с данными, заверив их своей электронной подписью, и все указанные сведения относительно закрытия ФЛП автоматически внесутся в ЕГР и налоговую по месту регистрации.

Ранее мы писали о том, как украинцы могут проверить информацию о существовании собственных задолженностей.