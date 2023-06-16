О том, как именно будет работать такая упрощенная модель назначения соцпомощи, пишет «НБН», ссылаясь на комментарий к решению правительства, опубликованный в Telegram-канале «Уряд online».

В частности, в соответствии с недавним постановлением Кабинета Министров Украины, в рамках данного ускоренного механизма по предоставлению жилищных субсидий, нуждающимся категориям граждан больше не придется собирать огромный пакет необходимой документации, или терять время на заполнение деклараций для оформления соцпомощи. Теперь уполномоченному члену домохозяйства, достаточно направить в надлежащие структуры органов соцзащиты населения нижеуказанную информацию:

сведения относительно членов семьи, на которых должны назначить жилищную субсидию;

место жительства и реквизиты счета в финучреждении, куда будут перечислены денежные средства.

Ранее наш информационный портал писал о том, что украинцам рассказали, как оформить специальную карту для получения компенсации на восстановления жилья.