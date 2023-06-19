О том, что захватчики ожидают новых существенных поставок беспилотников из Ирана, потому существует высокая опасность повторной атаки на юг Украины данными дронами, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение спикера оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, сейчас можно понять — пока БПЛА у россиян стало несколько меньше, и ВС РФ использует эти дроны-камикадзе более компактными группами, по 4-7 штук. Предполагается, что такая тактика связана с тем, что путинская армия ожидает обновление поставок, и, вероятно, буквально в течение нескольких дней, возможен усиленный удар иранскими беспилотниками.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в ISW объяснили, почему армия Украины может временно приостановить контрнаступление.