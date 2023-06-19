О том, что в нашей стране, за прошлый месяц, вырос уровень потребительских цен с 0,2 процента до 0,5 процента, и некоторые продукты подорожали с 0,3 до 0,9 процента, и рекордсменами, в частности, являются мясо/мясопродукты — на 1,7 процента, а также рыба и творог — на 0,6 процента, пишет «НБН», ссылаясь на Национальный научный центр «Института аграрной экономики».

По мнению директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики», академика НААН Юрия Лупенко, подобная тенденция с ростом потребительских цен указывает на усиление сезонных вливаний на внутренний рынок продуктов питания, а снижение стоимости овощей и фруктов произошло исключительно за счет поступления первых ягод и ранних овощей. Однако из-за подрыва Каховской ГЭС, в последующие месяцы не стоит ожидать слишком значительного замедления роста цен на указанные группы агротоваров, за исключением наиболее массовой категории.

Ранее мы писали о том, что буквально за один прошлый месяц, в Украине существенно изменилась стоимость овощей, фруктов, яиц, гречневой крупы, сигарет и алкогольных напитков.