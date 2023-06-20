О том, что вследствие недавних инспекционных мероприятий на Южноукраинской АЭС, проведенных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), никаких незаявленных ядерных материалов обнаружено не было, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную на официальной странице Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

В частности, 19-го июня текущего года, на территории Южноукраинской АЭС была успешно завершена указанная инспекция в соответствии с соглашением между нашей страной и МАГАТЭ, в исполнение «Договора о нераспространении ядерного оружия» — проверка осуществлялась группой инспекторов данного агентства, в присутствии специалиста Госатомрегулирования: никаких замечаний не вынесено.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Байден предупредил — угроза применения Путиным тактического ядерного оружия реальна.