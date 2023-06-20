О том, какие именно категории пенсионеров в Украине, могут рассчитывать на первоочередное начисление пенсионных выплат, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Социальной информационной платформы».

Как стало известно, для любого украинского пенсионера устанавливается индивидуальный день выплаты пособия — с 4-го по 25-е число каждого месяца, и первостепенным правом на получение средств, обладают нижеуказанные категории:

лица, получившие инвалидность вследствие войны;

лица, являющиеся участниками боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Украиной;

члены семей погибших защитников нашей страны.

При этом, в последнюю очередь выплатят пособия работающим пенсионерам.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Пенсионном Фонде Украины объяснили, из-за чего можно потерять право на выплаты.