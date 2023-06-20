О том, что Силами обороны нашей страны был эффективно нанесен удар по складу боеприпасов путинской армии во временно захваченном поселке Рыково на Херсонщине, пишет «НБН», ссылаясь на спутниковые фотоснимки, размещенные в Twitter-аккаунте OSINT-аналитика Брэди Эфрика.

В частности, специалист провел сравнение 2-х фото поселка Рыково в Геническом районе, сделанными компанией «Planet Labs» в разное время: первый — от 18-го мая, а второй — от 19-го июня, то есть на следующий день после обстрела, совершенного ВСУ. На финальном фотоснимке отчетливо видны существенные разрушения, вызванные «прилетами».

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