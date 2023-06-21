О том, что один из беспилотников упал поблизости от села Лукино, после чего взорвался, а обломки еще 2-х БПЛА были обнаружены в одном из районов в окрестностях воинской части, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

Согласно информации местных властей, касающейся падения 2-х беспилотников в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе, инцидент произошел при подлете к складам одной из воинских частей ВС РФ, впрочем, никаких разрушений, как и пострадавших, не зафиксировано. На данный момент, представители российских спецслужб инициировали проведение масштабной проверки, включая полноценное оцепление территории, прилегающей к месту происшествия.

Ранее наш информационный портал писал о том, что 15-го июня, на территории временно захваченного страной-агрессором Крыма, российские ПВО, якобы сбили чуть менее десятка беспилотников.