О том, что глава нашей страны обоснованно считает российского тирана Владимира Путина явным королем антисемитизма, если забыть об Адольфе Гитлере, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленский, прозвучавшее в интервью для BBC.

Как стало известно, вопрос относительно такой риторики Путина застал Зеленского врасплох — глава Украины взял паузу в несколько секунд, прежде чем ответить:

Вроде бы Путин не до конца понимает свои слова. Извините, но это как будто он второй король антисемитизма после Гитлера… И это звучит от президента (РФ). В цивилизованном мире не могут так говорить.

Стоит напомнить, что вопреки обвинениям Кремля в так называемом «неонацизме», у Зеленского есть глубокие еврейские корни — многие родственники президента Украины погибли во время Холокоста.

Ранее мы писали о том, что Михаил Подоляк высказался относительно ядерных угроз Кремля, объяснив, какой сигнал должен получить российский диктатор Владимир Путин.