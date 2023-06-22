О том, что на Запорожье наша армия продвинулась на весьма значительное расстояние, пишет «НБН», ссылаясь на информацию спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершня, озвученную в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Шершня, ВСУ смогли выравнять линию боевых действий, продолжая наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, оттеснив противника вглубь его оборонных позиций на расстояние не менее 1 километра, что удалось благодаря использованию некоторых мер тактического уровня.

Кроме того, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления напомнил, что оккупанты продолжают интенсивно атаковать на востоке: речь идет о Донецкой области — окрестностях Авдеевки и Марьинки, где ВС РФ получили достойный отпор и отступили.

Ранее наш информационный портал писал о том, как в ISW объяснили медленное продвижение защитников, указав на нюансы операции.