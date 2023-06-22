О том, что большая часть пожилых украинцев уже подпала под несколько индексаций выплат, но некоторым пенсионерам можно не ожидать подобного поднятия сумм пособий, пишет «НБН», ссылаясь на материал «24-канала».
В частности, останутся в 2023-м году без какой-либо индексации:
- официально трудоустроенные пенсионеры с недостаточным страховым стажем;
- экс-сотрудники прокуратуры;
- особы с максимально установленным законом размером пособий в 20 930 гривен;
- особы, которым выплачивают ежемесячное пожизненное денежное содержание (например, экс-судьи).
Отметим, что суммы пенсий, вследствие индексаций, изменились нижеуказанным образом:
- при пособии около 2 100 гривен — поднятие составило от 420 гривен;
- при пособии около 3 000 гривен — от 600 гривен;
- при пособии около 3 500 гривен — от 700 гривен;
- при пособии около 4 000 гривен — от 800 гривен;
- при пособии около 5 000 гривен — от 1 000 гривен;
- при пособии около 7 500 гривен — от 1 500 гривен.
Ранее мы писали о том, кто в Украине имеет право на первоочередные выплаты пенсионного пособия.