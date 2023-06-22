О том, что в Украине ФЛП 1-й и 2-й групп, вскоре смогут вносить единый налог в добровольном порядке, при условии ранней регистрации в определенных регионах, пишет «НБН», ссылаясь на проект закона №8401, опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

Отметим, что если этот законопроект вступит в силу, как предполагается — с августа, то физлица-предприниматели, зарегистрированные на территориях, где продолжаются боевые действия/подконтрольных стране-агрессору, смогут на добровольной основе уплачивать налоги, но при дополнительном условии: исключение действует только с первой даты начала боевых действий/оккупации до последней даты завершения войны с РФ.

При этом, прочих ФЛП 1-й и 2-й групп вновь обязали регулярно уплачивать этот единый налог, который в прошлом году также был заменен добровольным.

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