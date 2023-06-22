О том, что финучреждения Украины, от банков до обменных пунктов, теперь обязаны принимать практически любые купюры, за исключением некоторых уточнений относительно повреждений, поскольку с целью недопущения нарушений, контроль за этим процессом ужесточен, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального Банка Украины.

В частности, лишь финансовым учреждениям и обменным пунктам, не отправляющим поврежденные купюры других государств на обмен в иностранный банк-корреспондент (на инкассо), допускается не принимать значительно изношенную валюту. В обратной ситуации, банки и обменники обязали принимать такую изношенную «наличку», и отправлять ее на инкассо.

Отметим, что существенно изношенной полагаются нижеуказанные наличные валютные средства:

разорванные/разрезанные на несколько частей;

с удаленными отдельными символами/текстовыми обозначениями номинала/искаженными изображениями/затертой оптической защитой;

с измененным цветом бумаги/пятнами и загрязнениями на более, чем 50 процентах купюры;

обожженные/прожженные/ветхие;

с типографическими изъянами.

Кроме того, следует знать — если в обменнике или банке отказались принимать без комиссии банкноты с несущественными повреждениями, жалобы принимаются по номеру телефона: 0-800-505-240. При этом, за указанные нарушения банк оштрафуют на 400 000 гривен, а обменник — на 5 процентов от уставного капитала.

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