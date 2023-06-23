О том, что правом на получение субсидии в Украине обладают как взрослые, так и несовершеннолетние граждане, но последним необходимо подпадать под определенные критерии, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

В частности, назначить субсидии на оплату «коммуналки» определенной особе можно, если она осталась без родительской опеки/является недееспособной в трудоспособном возрасте, и над ней установлена опека. Однако право на выплату указанной социальной помощи отсутствует у тех несовершеннолетних лиц, у которых есть родители/они не прописаны по соответствующему адресу. Таким образом, оформить субсидии на несовершеннолетних можно лишь на основании заявления, поданного опекуном.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Украине значительно упростят процедуру назначения социальной помощи на оплату «коммуналки».