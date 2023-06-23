О том, что «перегруппировка» ВС РФ в восточную часть нашей страны, свидетельствует об одном — потеря Бахмута могла бы стать для Москвы огромным поражением с невероятными последствиями, пишет «НБН», ссылаясь на заявление заместителя командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергея Череватого, прозвучавшее в эфире национального телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Череватого, на востоке Украины усилилось присутствие путинской армии, поскольку враги частично передислоцирует свои подразделения (в частности — десантные), включая и с позиций на Бахмутском направлении. Подобным образом Кремль открыто показывает — для него очень важно удержать Бахмут, так как в обратной ситуации, это стало бы «мегапоражением, эпикфейлом». Лишнее тому свидетельство — оккупанты 10 месяцев пытались взять этот важный город, но не захватили его окончательно, потеряв сотни тысяч ранеными и десятки тысяч убитыми.

Ранее мы писали о том, что пленный оккупант пожаловался на условия, в которых воевал под Бахмутом.